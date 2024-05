Netflix już dawno nie miał takiego hitu. "Wiedźmin" zagrożony

Rankingi oglądalności Netfliksa to jeden z najlepszych sposób na przekonanie się, czego oczekują widzowie. Już trafienie do odświeżanej co tydzień pierwszej dziesiątki można uznać za sukces, a co dopiero znalezienie się na liście wszech czasów! Już od jakiegoś czasu zamyka ją pierwszy sezon "Wiedźmina", ale niebawem prawdopodobnie się to zmieni.