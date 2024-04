Zrobił serial dla Netfliksa o swojej stalkerce i gwałcicielu. Teraz widzowie próbują ich odnaleźć

W serialu komik ma na imię Donny, kobieta to Martha, a gwałciciel to Darrien. A w prawdziwym życiu? Tego Gadd nie chce zdradzać. W wywiadzie dla Independent powiedział nawet, że scenariusz zmienił tak, że nawet ta prawdziwa kobieta sama by siebie nie rozpoznała w serialowej Marcie. Nigdy też nie wniósł oskarżenia wobec mężczyzny, który go krzywdził.