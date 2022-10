Z zimną krwią zabił 17 osób. Dziennikarka wspomina wywiad z Dahmerem

"Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" budzi duże kontrowersje. Rodziny ofiar mają pretensje do jego twórców, że nie zostały nawet poinformowane o pracach nad serialem. Kuzyn zamordowanego Errola Lindseya napisał na Twitterze: "Nie mówię nikomu, co ma oglądać [...], ale jeśli naprawdę ciekawi cię ta tematyka, to powinieneś wiedzieć, że nasza rodzina jest zbulwersowana tym serialem. Trauma znów powraca".