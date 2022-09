"Dahmer": przerażająca historia zamieniona w rozrywkę

Do tego dochodzą głosy rodzin ofiar, które są wściekłe na Netfliksa. Podobno serwis nie kontaktował się z nimi i nie poinformował o tym, że taki serial powstanie. A niestety rozdrapał on wciąż niezaleczone rany. "Nie mówię nikomu, co ma oglądać [...], ale jeśli naprawdę ciekawi cię ta tematyka, to powinieneś wiedzieć, że nasza rodzina jest wkurzona na ten serial. To ponowna traumatyzacja. Po co?", zwierzył się na Twitterze Eric Perry, kuzyn zamordowanego przez Dahmera Errola Lindsey'a.