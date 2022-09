"Dahmer" przeraża. Prokurator zabrał głos

Ofiarami Dahmera byli młodzi chłopcy i mężczyźni, których zwykle poznawał w gejowskich barach. Zapraszał do siebie, oferując pieniądze za pozowanie do nagich zdjęć, a następnie dosypywał środek nasenny do napoju. Przyczyną śmierci większości ofiar było uduszenie. Dahmer przyznał się do aktów nekrofilskich i kanibalizmu. Często zostawiał sobie "trofea" w postaci czaszek i innych fragmentów ciała, które pieczołowicie konserwował. To pokazuje nowy serial Netfliksa - "Dahmer".