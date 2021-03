Miał 18 lat, gdy zaczął mordować. Odebranie życia mu nie wystarczało

"Monster: The Jeffrey Dahmer Story" to tytuł najnowszego serialu, pod którym podpisuje się Ryan Murphy. Twórca takich przebojowych serii jak "American Horror Story", "Pose", "Glee" czy "Królowe krzyku". Historia Dahmera jest kręcona dla Netfliksa i jak wynika z najnowszych informacji, w roli głównej zobaczymy Evana Petersa.

Premiery polskich filmów w 2021 roku

Jako dwudziestoparolatek miewał problemy z prawem na tle przestępstw seksualnych. Obnażał się publicznie i onanizował na oczach nieletnich, za co trafił do więzienia na rok. Wyszedł na wolność po 10 miesiącach. W 1988 r. molestował 13-latka, został wpisany do rejestru przestępców seksualnych i poddał się 5-letniemu leczeniu w otwartym zakładzie psychiatrycznym. Miał już wtedy na koncie cztery morderstwa i nie zamierzał na tym poprzestać.

Ofiarami Dahmera byli młodzi chłopcy i mężczyźni, których zwykle poznawał w gejowskich barach. Zapraszał do siebie, oferując pieniądze za pozowanie do nagich zdjęć, a następnie dosypywał środek nasenny do napoju. Przyczyną śmierci większości ofiar było uduszenie. Dahmer przyznał się do aktów nekrofilskich i kanibalizmu. Często zostawiał sobie "trofea" w postaci czaszek i innych fragmentów ciała, które pieczołowicie konserwował.