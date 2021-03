Najmłodsza ofiara miała 17 lat. Znany seryjny morderca zginął w celi

Roger Kibbe został znaleziony martwy we własnej celi w niedzielę 28 lutego. Strażnik więzienny zobaczył ciało 81-latka leżące na podłodze o godz. 12:40. Obok stał Jason Budrow, z którym Kibbe dzielił celę. Przyczyna śmierci nie została ujawniona mediom. Wiadomo jedynie, że seryjny morderca został przewieziony do więziennego szpitala, gdzie po około trzech kwadransach ogłoszono jego zgon.

W 1991 r. został po raz pierwszy skazany na dożywocie. W kolejnych latach współpracował z policją, wskazując miejsca zbrodni i opowiadając o morderstwach. Jego sprawa była wielokrotnie pokazywana w serialach i filmach dokumentalnych, takich jak "Akta zbrodni" czy "The Mark of a Killer: Pattern of Murder".