Trzeci sezon "Bridgertonów". Netflix pokazał zwiastun. Czekacie na kolejne odcinki?

Jednak próby ożenku Penelopy kończą się spektakularną porażką. Tymczasem Colin powraca z letnich podróży z nowym wyglądem i większą pewnością siebie. Jednak spotyka go srogie rozczarowanie, gdy zauważa, że Penelope, jedyna osoba, która zawsze doceniała go takim, jakim jest, traktuje go z rezerwą.