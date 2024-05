Gwiazda hitu Netfliksa zachwyca się kolegą z planu. "Jest taki słodki"

Szkoda jednak, że aktorka, której produkcja Netfliksa otworzyła drogi do kariery, nie będzie miała okazji dłużej popracować z Liamem Hemsworthem. Allan nie kryje zachwytu starszym kolegą po fachu. – Jest taki słodki. To tak normalny człowiek i tak chętny do nawiązywania kontaktu. W jakiś sposób mi go żal, bo musiał poddawać swoje ciało ogromnej presji fizycznej (...). Dla reszty z nas ważne było, aby poczuł się częścią rodziny – podkreśliła.