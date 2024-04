Nowy wiedźmin pakuje na siłowni. Stary odszedł, bo było mu wstyd

Tak do końca to nie wiadomo, co stało za rezygnacją Henry’ego Cavilla, ale można przypuszczać, że jako wierny fan powieści Andrzeja Sapkowskiego, nie był w stanie zaakceptować daleko idących zmian scenariuszowych sprawiających, że serialowy Geralt miał coraz mniej wspólnego z bohaterem literackim. W trzecim sezonie serial zniżył się zresztą do tak niskiego poziomu, że przynosił już tylko wstyd hollywoodzkiemu aktorowi.