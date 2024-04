Zła informacja dla fanów "Wednesday". Co z drugim sezonem?

"Wednesday" - kiedy drugi sezon hitu?

Oczywiście nikogo nie zdziwiło, że Netflix dość szybko ogłosił, że powstanie drugi sezon. Jednak fani, którzy spodziewali się, że zobaczą go w 2024 r., mogą się rozczarować. Dzięki What’s on Netflix wiemy, że zdjęcia do kontynuacji "Wednesday" potrwają od kwietnia do listopada tego roku. Tak jak ogłaszano wcześniej, serial zostanie nakręcony w hrabstwie Wicklow położonym na wybrzeżu Morza Irlandzkiego we wschodniej części Irlandii. Kręcono już tam m.in. "Wikingoów: Walhallę".