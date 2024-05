"Sensacja i zły smak". Widzowie wstrząśnięci wywiadem ze stalkerką

"Reniferek" to brytyjski miniserial, który trafił na Netfliksa kilka tygodni temu. To dzieło stworzone przez Richarda Gadda zostało zainspirowane historią z jego życia. Mężczyzna przez około cztery lata miał problem z kobietą, która go nękała. Otrzymał od niej ponad 41 tys. emaili, masę wiadomości w mediach społecznościowych i 106 stron listów. Liczba godzin na poczcie głosowej dobiła do 350.