"Magia nagości": Przed kamerami bez ubrania czuła się jak ryba w wodzie. Ale twierdzi, że to jest program dla kogoś zupełnie innego. Tłumaczy, dlaczego

Przez pierwsze parę lat nie miało żadnego. Jednak to się zmienia z czasem. Uczestniczę w coraz to nowszych praktykach, więc podnoszę sobie poprzeczkę. Gdy na co dzień robisz rzeczy ekstremalne i jest to dla ciebie normalnością, to w miarę jedzenia, rośnie apetyt. Zaczęłam więc wprowadzać do mojego życia seksualnego elementy BDSM. To mnie rozwinęło do tego stopnia, że dziś nie ma rzeczy, której nie zrobiłabym dla swojego partnera. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku (śmiech).