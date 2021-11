"Magia nagości". Odnalazła miłość w programie! Piękna Iwona nazywa siebie boginią

Wbrew temu, co pisali niektórzy, Patryk nie wystąpił w programie, tylko pracował jako oświetleniowiec na jego planie. Gdy spojrzeliśmy na siebie, do razu poczuliśmy przyciąganie. Kamerzysta powiedział: "Jak wy na siebie patrzycie, dajcie sobie numery telefonów!" Jeszcze tego samego dnia przyszedł do mnie z tak wielkim bukietem róż, że nie mieściły się w futrynie i już został. Jak się przytuliliśmy, to już wiedzieliśmy, że to jest to.