Gwiazdy papieskiego koncertu "Nie zastąpi ciebie nikt" nie chcą słyszeć o pedofilii. Bronią Jana Pawła II

- Jestem bez dwóch zdań z "pokolenia JP2". Do dziś doskonale pamiętam wizytę papieża na katowickim Muchowcu. Miałam wtedy 11 lat, wiec nie pamiętam wiele z jego słów, ale zostało we mnie mnóstwo emocji z tamtego czasu. Potem moja działalność artystyczna w dużej mierze skupiona była wokół osoby papieża: najpierw była piosenka "Zaufaj", która powstała tuż przed jego ostatnią pielgrzymką do Polski i stała się motywem otwierającym telewizyjne studio papieskie. Późniejszy "Lolek", z tekstem autorstwa mojego męża, zrodził się po mszy na stadionie, inspiracją do jego powstania były śpiewy kibiców, zjednoczonych po jego śmierci. Cieszę się wiec, że zostałam zaproszona na ten wadowicki koncert ku jego czci. A ostatnie kontrowersje wokół papieża? Nie chcę się angażować w żadne medialne nagonki - deklaruje wokalistka.