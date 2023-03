Klarenbach karnie przeniesiony. "To sygnał dla pozostałych, żeby szli z linią partii"

- Dla mnie to sytuacja niespotykana i np. w TVN czy Polsacie nie do pomyślenia - kontynuuje rozmówca WP. - Polityk oskarżył jego kolegów o zabijanie dzieci, więc brak reakcji z jego strony to nie tyle nawet nielojalność, ile oportunizm i niesolidarne, niekoleżeńskie zachowanie. Nie rozumiem, dlaczego w ogóle go przywrócono i teraz idzie do TVP3.