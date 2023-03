Klarenbach celowo nie przerwał posłowi PO? "To na pewno był jego protest"

- Klarenbach to jest największy wyjadacz. To, że nie przerwał tych zarzutów pod adresem TVP, i to, że zrobił taka pauzę, po tej wypowiedzi, to na pewno był jego protest. Zrobił to celowo. Adrian jak da dokończyć, to znaczy, że ma przygotowaną ripostę, a jak wie, że nie da się tematu obronić, to po prostu przerywa. Taka metoda. Tu nie było ani jednego, ani drugiego. Grzecznie słuchał i potem udawał, że nie wie, co robić, tak jakby ta informacja wyszła właśnie w tej chwili - ocenił informator.