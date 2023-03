Ta mina mówi wszystko. W studiu TVP Info zapanowała niezręczna cisza

- Pan niech się spyta swoich kolegów, tych pseudodziennikarzy, tych kreatur, które upubliczniły dane tego chłopca, czy oni chcą następnych tragedii? Czy dopiero wtedy przyjdzie opamiętanie? Czy dopiero wtedy zrozumiecie, że Polacy nie chcą takiej polityki? - grzmiał Łącki, podkreślając, że dopóki "dziennikarskie kreatury" nie poniosą konsekwencji, to ani on, ani jego partyjni koledzy nie przyjdą do TVP.