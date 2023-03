Szczyt hipokryzji TVP. Niedawno sami zachwalali "jedzenie robaków"

- Ograniczenie lotów do jednego na trzy lata to tylko jeden z celów organizacji C40. To organizacja zrzeszająca miasta zaangażowane w walkę ze zmianami klimatycznymi. Jednym z nich jest Warszawa zarządzana przez Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej – takimi słowami rozpoczął się reportaż "Wiadomości" pod kuriozalnym tytułem "Opozycja chce żeby Polacy jedli robaki" (pisownia oryginalna).