Rada programowa TVP apeluje do mediów, by nie krytykowali ich pracowników. "To haniebne"

"Widzowie zostali zaangażowani w konflikt, agresja z pedofila - złoczyńcy została skierowana przeciw dziennikarzom i pracownikom stacji i mediów, którzy o sprawie informowali. W związku z powyższym, w imieniu reprezentowanych przez nas widzów, apelujemy do wszystkich dziennikarzy, wszystkich mediów, mających przecież tak ogromny wpływ na kształtowanie postaw i opinii społecznych, by to bolesne doświadczenie stało się motywem do wypracowania takich standardów, które przyczynią się do eliminacji znamion medialnej nagonki przy publikowaniu najważniejszych i najświeższych informacji" - napisano w przegłosowanej uchwale.