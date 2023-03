Gutowski: Karol Wojtyła tuszował pedofilię jako kardynał krakowski

Ks. Józef Loranc wielokrotnie molestował dziewczynki w Mutnym (powiat Żywiec) – wkładał im rękę do majtek czy penisa do ust. Działo się to także w czasie lekcji religii. Miejscowy proboszcz ks. Feliks Jura pojechał do Krakowa i zreferował całą sprawę Wojtyle. Wojtyła wezwał Loranca i skierował do klasztoru cystersów w Mogile na rekolekcje. W 1970 roku Loranc został za swoje przestępstwa aresztowany i trafił do więzienia. Wyszedł po roku. Wojtyła przywrócił do go pracy kapłańskiej w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Następnie Loranc został kapelanem w szpitalu w Chrzanowie.