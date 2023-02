Alicja Węgorzewska jest bardzo wierząca. Co z coraz popularniejszym niechrzczeniem dzieci? Odpowiedziała

- Dawno temu zaufałam Bogu i wiem, że On prowadzi mnie przez życie. Od Niego dostałam wielki dar – swój głos i jeszcze większy cud – swoją córkę. Jestem wdzięczna i codziennie dziękuję Bogu za to, co mam. Jestem z Bogiem nie tylko wtedy, kiedy jest mi źle, dziękuję za chwile dobre, za sukcesy i szczęście. Wierzę w to, że jak się urodziłam, Bóg wyznaczył mi ścieżkę, po której kroczę i jestem mu za to wdzięczna - opowiadała w rozmowie z serwisem Opera Kameralna.