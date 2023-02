Znamy zwycięzcę "The Voice Senior". To wokalista zespołu metalowego

To właśnie ten ostatni nie miał sobie równych i oczarował widzów swoim wykonaniem. Tuż po ogłoszeniu wyników powiedział: - Jestem szczęśliwy i zadowolony, że podołałem, że jeszcze mogę i potrafię. To było moje marzenie, by dotrwać do końca. Czuję, że świat się przede mną otwiera, że jeszcze będę mógł koncertować. Marzę o tym, by zapełniać wielkie sale koncertowe. Może nawet nagram jakąś płytę! Będę namawiał seniorów, by nie siedzieli w domu, by byli aktywni. "60 plus" to nie koniec świata, to początek nowej drogi.