Były "paskowy" TVP szuka pracy. "Jestem 'niezatrudnialny'. Za duży 'smród' się za mną ciągnie"

Kilka dni temu w nowej telewizji internetowej, Kanał Zero, jej założyciel Krzysztof Stanowski przeprowadził wywiad z jednym z ważnych funkcjonariuszy dawnej TVP, Samuelem Pereirą. Rozmowa do dziś odbija się szerokim echem i jest mocno komentowana. Jednym z wątków, który się w niej pojawił, była sprawa "paskowego" z TVP, Bartosza Gonzalesa. Wirtualna Polska publikowała wywiad z nim w grudniu, kiedy - już po zwolnieniu z TVP - postanowił opowiedzieć o kulisach swojej pracy w stacji. Dziś zapytaliśmy go o to, jak się poczuł po tym, kiedy został wspomniany w rozmowie w Kanale Zero i jak radzi sobie z hejtem.