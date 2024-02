Krzan i Tede na Kanale Zero. "Jak ryba w wodzie"

Kanał Zero rozpoczął działalność z wysokiego C: od wywiadu Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka z prezydentem Andrzejem Dudą. Nowy projekt firmowany nazwiskiem pierwszego z wymienionych to prężnie działająca machina. Rano 13 lutego jedno ze stałych pasm poprowadzili Izabella Krzan i Tede. Widzowie ocenili ich występ.