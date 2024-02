Krzan o końcu telewizji. Prztyczki o "mateczniku" padały co chwilę

- Czy uważasz, że telewizja linearna odchodzi do lamusa? - pytał ją Tede. - Patrząc na słupki oglądalności, to trochę tak. Jednak idziemy w kierunku internetu. Chodząc po swoim osiedlu widzę, że ludzie oglądają bardzo dużo Kanału Zero i to mnie pociesza - skomentowała Krzan.