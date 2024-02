Pereira u Stanowskiego o WOŚP. "Ja bym tego nie zrobił". O co chodziło?

Co Samuel Pereira sądzi o WOŚP? Krzysztof Stanowski nie mógł nie zapytać go o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która była traktowana przez telewizję publiczną po macoszemu. "Nie miała dobrych momentów w TVP i TVP Info. Teraz wróciła z przytupem" - mówił Stanowski. Co na to były szef TVP Info?