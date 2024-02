Samuel Pereira gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. "Powinieneś się wstydzić"

Pereira poprosił o wizytę u Stanowskiego. "Wysłałeś mi SMS-a"

Kolejny cios ze strony Stanowskiego padł dość szybko, gdy ten stwierdził, że Pereira nie jest dziennikarzem i ujawnił, że to gość zwrócił się do Stanowskiego z prośbą o zaproszenie do programu. - To ty mi wysłałeś SMS-a - podkreślił Stanowski, zaznaczając, że Pereira chciał ponoć coś widzom wytłumaczyć. Jak się jednak później okazało, dawny szef TVP Info bynajmniej nie miał ochoty posypać głowy popiołem za to, co w ostatnich latach działo się w TVP. Jedyne, co wykrzesał, to: - Nie chcę o tym mówić [...]. Mogliśmy pewne rzeczy zrobić inaczej.