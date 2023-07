Są pierwsze skargi na program "Jak oni kłamią". TVP może zostać ukarana finansowo

Jak poinformowały "Wirtualne media", do KRRiT wpłynęły dwie skargi, ale nie dotyczą one treści "Jak oni kłamią". Chodzi o to, że program był promowany w "Wiadomościach", a zgodnie z art. 16a ustawy o radiofonii i telewizji nie można przerywać serwisów informacyjnych reklamami nawet, jeśli mają one charakter autopromocji.