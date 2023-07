TVP Info znów atakuje TVN. "Złośliwe kopiowanie"

Medioznawca: - Cel wyznaczyły najwyższe władze PiS, czyli Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. To oni wytyczyli kurs: atakujemy TVN, uderzamy w tę telewizję, ich dziennikarzy nazywamy "namiestnikami Kremla", a o samej telewizji mówimy, że kłamie. W TVN jest więc wymierzone ostrze ataku. A skoro Kaczyński tak powiedział, a Morawiecki dokłada, więc teraz TVP wpisuje się w strategię retoryczną władzy. I po to jest ten program. Głównym wrogiem PiS na odcinku medialnym jest TVN, więc trzeba go zdyskredytować.