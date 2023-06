"Wiadomości" TVP poszły na całość. "Że TVN to tuba Tuska, wiedzą wszyscy"

- Pokazane wczoraj w "Wiadomościach" upodobanie Donalda Tuska do luksusu wywołało falę komentarzy. Zarówno tych, którzy noszą buty, jak i tych, dla których to nie do pomyślenia. Do sprawy odniósł się sam lider opozycji i jego polityczni zwolennicy. Także ci medialni. Gorące związki lidera opozycji z telewizją TVN przypomni Konrad Warzocha - mówiła Marta Kielczyk.