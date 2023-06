"Wiadomości" zmanipulowały nagranie z Kraśką. Ucięły najważniejsze słowa

- Odnosząc się do zdjęcia, które pojawiło się w przestrzeni publicznej, na którym jakoby wzywam do wzięcia udziału w marszu i zapewniam, że na nim będę, to nikt nie pytał mnie o zgodę. Nikt tego nie konsultował, nie było to moją intencją - mówił Kraśko w nagraniu, które nie zostało pokazane w "Wiadomościach" w całości. Widzowie TVP mogą więc dalej uważać, że Kraśko wzywał do maszerowania u boku Tuska, bo sam zamierzał to robić.