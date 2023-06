A jednak nie pomaszeruje. Kraśko nagrał wyjaśnienie

Ostaszewska pisała krótko: "Do zobaczenia w samo południe". A Jędrzejowska tłumaczyła, że na marszu jej nie będzie, bo poleciała z mamą i bratem do Turcji. "Nieustannie myślę o tym, co w Warszawie i nie chcę, by było tak, jak tu … Turcja nie skorzystała z okazji do historycznej zmiany, a ja chcę demokratycznej Polski. Myślę o niej z czułością i nadzieją!" - skwitowała prezenterka TVN24.