Prowokacja "Wiadomości" TVP. Tak reporter podpuszczał uczestników marszu 4 czerwca

TVP Info długo unikała tematu. Pokazywała Ogólnopolską Paradę Kół Gospodyń Wiejskich w Opocznie, informowała o mało znaczących tematach zza granicy, a gdy w końcu ok. 13 odniosła się do marszu, paskowi nazwali go m.in. "marszem politycznej nienawiści" zainicjowanym przez PO. Podawano też nieprawdziwą liczbę uczestników - widzowie TVP nie dowiedzieli się, że ulicami stolicy przeszło pół mln ludzi.