TVP inaczej niż TVN i Polsat. Dzisiejsze paski przejdą do historii

Prowadzący kpili z szacunków "Gazety Wyborczej" sprzed demonstracji o 300 tys. osób, ważnym punktem odniesienia szybko stała się informacja z portalu Onet.pl o 100 tys. osób na ulicach Warszawy. Nikt w TVP nawet nie zająknął się o półmilionowych szacunkach organizatorów. Za to chętnie powoływano się w publicznej stacji na jeden z komentarzy TVN, mówiący o słabej mobilizacji młodzieży. Piotr Naimski popisał się natomiast błyskotliwym komentarzem, że Tuskowi co najwyżej udało się ludzi "zwieźć/zwieść": zwieźć autobusami do Warszawy, ale zwieść brakiem programu, poza destrukcyjnym programem "agresji".