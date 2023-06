Takich słów się nie spodziewał. Adamczyk: "Zaraz, co pan powiedział?"

Zgrzyt nastąpił w momencie, gdy Michał Adamczyk podszedł z mikrofonem do młodego człowieka, który przestawił się jako Mateusz Domalążek z Platformy Europejskich Technokratów. Mężczyzna zwrócił się do "pana z PiS-u" i chciał nawiązać do wypadku z udziałem kolumny rządowej. Gość stwierdził, że to samochód rządowy uderzył w auto osobowe z dwójką dzieci na pokładzie, na co Adamczyk od razu zainterweniował.