Zero kultury, mniej Tuska i agresji. "Wiadomości" Michała Adamczyka bez zaskoczeń

Łagodzenie intensywności przekazu

O komentarz do tego, co można było zobaczyć w "Wiadomościach" po zmianie szefa TAI WP zwróciła się do osoby, która bardzo uważnie śledzi ten program. To pragnący zachować anonimowość administrator popularnej strony na Facebooku o wymownej nazwie "Oglądam 'Wiadomości', bo nie stać mnie na dopalacze". Ekspert potwierdza nasze obserwacje dotyczące obecności Tuska na antenie.