Kolejne zmiany w TVP. Holecka dorobiła się zastępcy. Widzowie dobrze go znają

Zwolnienie Jarosława Olechowskiego oraz awans Michała Adamczyka i Samuela Pereiry to nie jedyne zmiany kadrowe w TVP. W ich cieniu doszło też do desygnacji w redakcji "Wiadomości". Danuta Holecka dorobiła się właśnie zastępcy. Widzowie telewizji publicznej bardzo dobrze go znają.