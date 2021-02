"Wiadomości" atakują Macieja Stuhra. "Jesteśmy dla nich cebularzami"

Maciej Stuhr w najnowszym wywiadzie dla Wprost przyznał, że rozważa wyjazd z kraju. - Może trzeba rzucić kraj, wyjechać w cholerę, żyć gdzie indziej, przestać się zamartwiać tym, co się dzieje w Polsce? Bo czy nie szkoda życia na to? Właśnie takie miałem myśli po przebudzeniu, choć pewnie one zaraz mi przejdą - mówił w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską. To wystarczyło, aby znalazł się w głównym wydaniu serwisu informacyjnego TVP. Ale nie tylko on.