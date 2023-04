Zagraniczne wakacje z prezydentem, syn to były chłopak Kingi Dudy. Kim jest nowa szefowa TVP3?

Co się wydarzyło w 2017 r.?

Jej życie zawodowe to przykład niemal wzorowej kariery dziennikarskiej: kolejne stanowiska, kolejne sukcesy i awanse, prosta droga od mediów regionalnych na anteny ogólnopolskie. Jest jednak na tym obrazie jedna skaza, do dziś nie do końca wyjaśniona. To zaskakujący zwrot akcji, który nastąpił wczesnym latem 2017 r.