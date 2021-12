Stworzył dokument o TVN. Kim jest Marcin Tulicki?

Nie byłoby może w tym nic dziwnego - pomijając to, że Tulicki ma raczej opinię propagandzisty, a nie dziennikarza - gdyby nie to, że dyrektorką tej szkoły jest... Justyna Tulicka. I to nie przypadek, że nosi takie samo nazwisko - to żona brata dziennikarza, Rafała, który jest nauczycielem i uczy w tej samej szkole.