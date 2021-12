TVP chciała ośmieszyć dziennikarzy TVN. Cytując Pudelka i sugerując miłość do Tuska

- Klasyczny TVN-owski wywiad Olejnik nie służy temu, żeby ludzie się dowiedzieli, co ktoś ma do powiedzenia, tylko co ludzie mają o tej osobie myśleć. Monika Olejnik przeprowadzając wywiad, począwszy od swoich komentarzy do wypowiedzi gości, przez cały szereg niewerbalnych sygnałów, min, chrząknięć, rozmaitych gestów pokazuje widzom: o, ten człowiek to jest Aleksander Kwaśniewski - autorytet, jemu nie przerywam, on jest wspaniały, czy Roman Giertych, czy Michał Kamiński, o nich macie myśleć dobrze. A przychodzi jakiś PiS-owiec to jest nieustający sygnał: to jest cymbał, nie słuchać go, lekceważyć, szydzić, śmiać się z niego. Nie sądzę, że w jakiejkolwiek innej stacji na świecie ten rodzaj prowadzenia wywiadu się zakorzenił - ocenił Rafał Ziemkiewicz.