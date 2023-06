Nowy hit TVP Info demaskuje rzekome "manipulacje" TVN. Sam przy tym manipuluje

Poprosiliśmy medioznawcę dra Krzysztofa Grzegorzewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, by ocenił program Maciejewskiego. Grzegorzewski mówi, że formatem program przypomina popularne wideoblogi. - W sensie gatunkowym to propozycja ciekawa, skrojona pod młodego widza - mówi. - To jest teraz szalenie modne. To jest wartkie i dobrze się to ogląda.