TVP przeprasza dziennikarza za wykorzystanie go w reklamie. "To nie powinno powstać"

Rzeczony spot TVP Info to zmontowane fragmenty wypowiedzi polityków koalicji rządzącej (Bronisław Komorowski, Izabela Leszczyna, Robert Biedroń, Radosław Sikorski), którzy na antenie tej stacji wyrażali radość, że po iluś latach mogą w końcu wystąpić w telewizji publicznej. Ale wykorzystano też nagranie Jacka Nizinkiewicza z "Rzeczpospolitej", który teraz wezwał TVP do usunięcia go ze spotu z politykami.