Najnowszy spot TVP Info podzielił odbiorców. Dobry pomysł, który mógł być lepiej wykonany? Eksperci są mniej krytyczni od internautów

- Pomysł był dosyć dobry, wykonanie - niekoniecznie - komentuje Maciej Myśliwiec, medioznawca ze Space Agency. - Rozumiem, że intencja była taka, żeby pokazać ogromne braki, które były w TVP wyraźnie widoczne przez ostatnie lata. To, że na antenie nie było miejsca dla wielu osób: polityków, komentatorów, ekspertów, reprezentujących jedną z opcji politycznych, tę opozycyjną. I na to rzeczywiście warto było zwrócić uwagę widzów. Ale pokazanie w spocie osób w zasadzie tylko z jednej partii, nawet nie ze wszystkich ugrupowań tworzących rządzącą dziś koalicję, budzi obawy o to, czy zapowiedzi pluralizmu w TVP będą spełnione. I czy ta stacja nie została przejęta przez jedną partię.