W końcu! Wraca największy hit Netfliksa. Znamy daty

Tymczasem Colin powrócił z letnich podróży z zupełnie nowym wizerunkiem. Przygnębia go jednak fakt, że Penelope, jedyna osoba, która zawsze doceniała go takim, jakim był, traktuje go obojętnie. Chcąc odzyskać przyjaźń, oferuje jej pomoc w znalezieniu męża w tym sezonie. Ale kiedy jego lekcje zaczynają działać trochę zbyt dobrze, Colin musi zmierzyć się z tym, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie.