Gwiazda "Bridgertonów" przeżyła załamanie. Netflix miał ją w nosie

Czuła, jakby miała broń przy skroni

26-letnia Ruby Barker wcieliła się w "Bridgertonach" w Marinę Thompson, ciężarną kuzynkę wysłaną do Featheringtonów ze względu na to, że – co może prowadzić do wybuchu obyczajowego skandalu – nie ma męża. Rodzina ukrywa przed światem jej (nie)błogosławiony stan i próbuje jak najszybciej znaleźć kogoś, kto mógłby się z nią ożenić. Kiedy ten plan spalił na panewce, zdesperowana kobieta próbuje wywołać poronienie.