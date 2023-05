"Królowa Charlotta": Wciągająca opowieść ze świata Bridgertonów

Ma też to, co mogło wam w tamtym serialu przeszkadzać. Nie jest on z pewnością przykładem doskonałego scenopisarskiego dzieła, nie wpisze się do kanonu najwybitniejszym serialowych pozycji, cechuje go spora powtarzalność, a może i brak większych ambicji. Mimo to można z niemal stuprocentową pewnością prorokować, że "Królowa Charlotte" zawładnie netfliksowym box office’m.