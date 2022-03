"Bridgertonowie": Stawka jest wysoka. Jak fanki poradzą sobie bez księcia i pikantnych scen?

Tymczasem do Londynu z dalekich Indii zjeżdża Lady Sharma z dwiema uroczymi córkami – starszą Kate (znana z "Sex Education" Simone Ashley) i Edwiną (Charithra Chandran). Ponieważ Lady Sharma należała wcześniej do wyższych sfer, ale małżeństwo ze "zwykłym księgowym" zmusiło ją do porzucenia dotychczasowego statusu, pod swoje skrzydła bierze ją ciotka Hastingsa, Lady Danbury (Adjoa Andoh), oferując tym samym udział we wszystkich balach i okolicznościowych przyjęciach sezonu.