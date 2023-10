Do fanów "Bridgertonów": co oglądać w oczekiwaniu na trzeci sezon?

Historia XX wieku na Netfliksie: "The Spy" i "Ostatni taniec"

Jednosezonowy "The Spy" Gideona Raffa to oparta na faktach historia Eliego Cohena, jednego z najbardziej znanych izraelskich szpiegów, który w latach 60. XX wieku infiltrował rząd Syrii. Dzięki zaufaniu tamtejszych przywódców wojskowych poznał on tajne plany państwa wymierzone w Izrael. W roli głównej wystąpił nominowany do nagrody Emmy Sacha Baron Cohen (zbieżność nazwisk aktora i bohatera serialu jest przypadkowa).